Babasının tartıştığı kişiyi minibüsle ezmişti.. Katil zanlısı tutuklandı

16 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:43

Antalya'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile kavga etti.

Diğer işçiler tarafından kavga edenler ayrılırken, Yahya A. kavga ettiğini oğlu Ahmad A.’ya söyledi. İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A., yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.