16 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:28
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.
Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı