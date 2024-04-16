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16 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:28

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.

Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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