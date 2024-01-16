Bağdat Caddesi girişine metro engeli: Uzun araç kuyrukları oluştu

16 Ocak 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:35

Kadıköy'de Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Geçici Trafik Sirkülasyonu Projesi kapsamında, Bostancı Tren İstasyonu hizası Bağdat Caddesi girişinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı polis ekipleri eşliğinde Koy Yolu Sokak'a yönlendirilirken, 13 Ocak'ta başlayan çalışmanın yaklaşık 270 gün olarak planlandığı öğrenildi.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Bağdat Caddesinin girişlerinin trafiğe kapatılmasına bölge esnafı tepki gösterdi.

Maltepe istikametinde giden arabalı müşterilerinin park yapacak yer bulamadığını söyleyen esnaf yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi. Yapılan çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede yaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

"KEPENK İNDİRME SEVİYESİNE GELDİK"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan çevre esnafı Hıdır Karaağaç, "İnsanlar burada çok fazla mağdur oldu. Yapılan çalışmalar sonrası trafik burada keşmekeş oldu. Ne insanlar yolu kullanabiliyor ne alışveriş yapabiliyor dolayısıyla esnaf da mağdur oluyor. Kepenk indirme seviyesine geldik.

En iyisi gelsinler anahtarları verelim gitsinler. Biz kapatalım buradaki dükkanları. Burada kiralar zaten ağır. Bu yolu açmadan burada hareket olmaz. İnsanlar burada durup alışveriş yapıyordu artık duramayacak. Sürücülerin durma ihtimali yok ceza yiyorlar. Biz esnaf olarak gerçekten zor durumdayız" dedi.