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07 Mart 2024 05:56 - Güncelleme : 07 Mart 2024 05:56

Bahar hazırlığı yapılıyordu, şehir bir anda kara teslim oldu!

Kars’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bahar hazırlıkları yapılan kentte, mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kars, Kar Yağışı, Hava Durumu

Kars’ta sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan kar kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Kars’a Mart ayında kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son birkaç gündür sıcak hava etkili oluyordu. Bugün akşam kar yağışı başladı. Baharı bekliyoruz, bahar hazırlıkları yapıyoruz. Ama kış geriye geldi diyebiliriz” dedi.

Bahar hazırlığı yapılıyordu, şehir bir anda kara teslim oldu! - 1. Resim

Kars’ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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