20 Nisan 2024 19:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:35
Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonunu su bastı!
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna metro istasyonunu su bastı. Yolcular zor anlar yaşarken, seferlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yoğun yağış İstanbul'u vurmaya devam ediyor. Öğleden sonra Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonu'nda sel suları istasyonu bastı. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferler bir süreliğine aksadı.
YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yağmur suları istasyonun tavanından akmaya başladı. Oluşan su birikintileri nedeniyle istasyonda kayganlık oluştu. Yolcular zor anlar yaşarken, istasyon görevlileri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bazı yolcular da yaşananlara tepki gösterdi.
İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı