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20 Nisan 2024 19:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:35

Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonunu su bastı!

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna metro istasyonunu su bastı. Yolcular zor anlar yaşarken, seferlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yoğun yağış İstanbul'u vurmaya devam ediyor. Öğleden sonra Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonu'nda sel suları istasyonu bastı. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferler bir süreliğine aksadı.

Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonunu su bastı! - 1. Resim

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yağmur suları istasyonun tavanından akmaya başladı. Oluşan su birikintileri nedeniyle istasyonda kayganlık oluştu. Yolcular zor anlar yaşarken, istasyon görevlileri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bazı yolcular da yaşananlara tepki gösterdi.

Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonunu su bastı! - 2. Resim

İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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