Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonunu su bastı!

20 Nisan 2024 19:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:35

İşte görüşmeden öne çıkan notlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü

İşte görüşmeden öne çıkan notlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü

Yoğun yağış İstanbul'u vurmaya devam ediyor. Öğleden sonra Bahçelievler Yenibosna Metro İstasyonu'nda sel suları istasyonu bastı. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferler bir süreliğine aksadı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yağmur suları istasyonun tavanından akmaya başladı. Oluşan su birikintileri nedeniyle istasyonda kayganlık oluştu. Yolcular zor anlar yaşarken, istasyon görevlileri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bazı yolcular da yaşananlara tepki gösterdi.

İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.