Bahçesini çapalayan çiftçi bulduğu şeyle şaşkına döndü: Durumu hemen yetkililere bildirdi

18 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:23

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde zeytin bahçesini çapalayan İsmet Kaya’nın tarlasından çıkanlar çiftçiyi şaşkına çevirdi. Traktörün pulluğuna takılan küpten altın sikkeler çıktı.

Küpün kırılmasıyla sikkeler etrafa saçıldı. Durum karşısında şoke olan Kaya, durumu hemen ekiplere bildirdi.

Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındılar.

“TELEFONLARIMIZ SUSMADI”

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek “Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenlerde oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi.