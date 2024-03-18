Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

18 Mart 2024 23:26 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:27

İliç'te geçtiğimiz ay meydana gelen toprak kayması felaketinde 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürerken olayın 33. gününde toprak altında kalan bir pikab araca ulaşıldı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

"9 KARDEŞİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Facianın 35. gününde de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bayraktar, "İlk günden itibaren önceliğimiz hiç değişmedi. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz. İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık.

"AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum" dedi.