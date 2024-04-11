Bakan Güler'den net mesaj: Ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız

11 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:54

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki kurmaylarla birlikte Şanlıurfa'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bayramlaşmanın ardından bir toplantı gerçekleştiren Bakan Güler, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadeleye ilişkin çok net mesajlar verdi.

"ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş; artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir"