Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Hedefimizde Gara ve Kandil var

17 Nisan 2024 12:33 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:40

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, "Terörle mücadele faaliyetlerimiz devam ediyor. Planlamamızı yaptık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"IRAK İLE STRATEJİK BİR ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle ilgili olarak da "Pazartesi günü Irak ile stratejik bir anlaşma imzalayacağız. Iraklı dostlarımız PKK terör örgütü demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Güler, güvenli bölge ile ilgili "30 kilometre güvenli hat oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var. Güvenli hattın düzenlemesi yapılmış durumda." şeklinde konuştu.