Bakan Koca tıp dünyasının acı kaybını duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi öldü

15 Nisan 2024 21:30 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sezer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu.

"ÖĞRENCİLERİ SAYGIYLA ANACAK"

Bakan Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1779934574656545253

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