Bakan Özhaseki uyarmıştı! Meteoroloji'den beklenen rapor geldi... 16 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

16 Nisan 2024 06:58 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:07

Türkiye yavaş yavaş yaza "merhaba" diyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı sıcaklık artışı uyarısının ardından gözlerin çevrildiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklık da hızla artıyor.

Raporda Trakya Bölgesi ile yurdun güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminine yer verildi.

16 NİSAN HAVA DURUMU

Bunun yanında hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, ülke genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den rüzgar konusunda da bilgilendirme geldi. Buna göre rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 28°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 22°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 29°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 20°C Az bulutlu

KARS °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C Az bulutlu

VAN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU