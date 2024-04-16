Bakan Özhaseki uyarmıştı! Meteoroloji'den beklenen rapor geldi... 16 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Bakan Mehmet Özhaseki'nin dün yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye nisan ayı dolmadan yaz günlerine giriş yapıyor. 16 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Türkiye yavaş yavaş yaza "merhaba" diyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı sıcaklık artışı uyarısının ardından gözlerin çevrildiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklık da hızla artıyor.
Raporda Trakya Bölgesi ile yurdun güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahminine yer verildi.
16 NİSAN HAVA DURUMU
Bunun yanında hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, ülke genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den rüzgar konusunda da bilgilendirme geldi. Buna göre rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 28°C Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 27°C Az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 28°C Az bulutlu ve açık
- DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık
- SİNOP °C, 22°C Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 28°C Az bulutlu ve açık
- TOKAT °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- TRABZON °C, 20°C Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 20°C Az bulutlu
- KARS °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 24°C Az bulutlu
- VAN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 26°C Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 29°C Az bulutlu ve açık