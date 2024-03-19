Bakan Tunç'tan Fenerbahçe'ye jet cevap: Futbolculara soruşturma yok

19 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:08

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hafta sonu oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç'un sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamadaki, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" sözlerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden tepki gelmişti.

Bakan Tunç, futbolcuların da soruşturmaya dahil edileceği iddiasına tepki gösteren Fenerbahçe'ye cevap verdi. Ortada yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen Tunç, "Futbolculara yönelik bir soruşturma kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"38 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

"Spor sahalarında bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. O nedenle çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanunun amacı spor sahalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlıyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra gözaltılar gerçekleşti.

Sahaya inen taraftarların futbolculara saldırısı sonrası adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilenlerin yakalanması için gözaltı süreci devam ediyor. Kamera görüntüleri izlenerek kimler kusurluysa gerekli adli soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINA CEVAP

Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir soruşturma söz konusu değil.

Fenerbahçe'nin böyle bir açıklaması olmuş ama futbolculara yönelik bir soruşturmamız söz konusu değil. Yanlış anlaşılma var."

FENERBAHÇE FUTBOLCULARA SORUŞTURMA İDDİASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüntülerin tek tek incelendiğini belirten Bakan Tunç, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu" diyerek futbolculara da soruşturma açılabileceğinin sinyalini vermişti. Tunç'un bu açıklamasına Fenerbahçe cephesinden tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır. Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur."