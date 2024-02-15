Bakan Tunç'tan AK Parti programına saldırıya ilişkin yeni açıklama

15 Şubat 2024 11:06 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:01

İstanbul Küçükçekmece'de geçen hafta AK Parti programına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlerin amacına ulaşamayacağını vurguladı. Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,

3’ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış,

1’i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş,

5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır."

AZİZ YENİAY SALDIRIDAN NASIL KURTULDUĞUNU AÇIKLADI

Öte yandan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, yaşanan olayın planlı bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Kimseyle bireysel bir husumeti olmadığını vurgulayan Aziz Yeniay, saldırı anını şöyle anlattı:

"Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabi yine ciddiye almadık.

Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.