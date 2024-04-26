Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar: Bizden daha hızlı yapacak ülke yok!

26 Nisan 2024 23:12 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:19

Habertürk'te Çetiner Çetin'in sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunu kazanca çevirdiklerini ve önemli projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Iraklı meslektaşımı Türkiye'de ağırladım. BAE ve Katar bakanlarıyla gerek yüz yüze gerek telefonla görüşmeler yaptım. Son birkaç aydır neredeyse ya bizi heyetimiz orada ya da onların heyeti burada. 4 ülkenin imzalaması noktasında son haftanın gayretleriyle gelinen süreç. Irak'ta uzun süredir yakın görüşmeleri sürdürdük. 4'lü ve 2'li anlaşmaları imzalamış olduk. Demir yolu projesinde 1200 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. Otoyol olacak. Bunlar eş güdümlü halinde olması gereken. Enerji nakil hatları ve iletişim hatlarını beraber planlıyoruz.

“TİCARETİN DÖNDÜĞÜ ÖNEMLİ NOKTADAYIZ”

Ortadoğu, Asya, Afrika'da dünya ticaretinin önemli bölümünün döndüğü, taşındığı noktadayız biz. Orta koridor, kalkınma yolu, Basra Körfezi. Burada halihazırda inşaatı devam eden dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi Fav Limanı. İlgili arkadaşlarımız limanı ziyaret ettiler. Ben de ilk fırsatta gideceğim. Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye sınırına kadar yaklaşık 1200 kilometre. Bizim ülkemizdeki yaklaşık 320 kilometrelik bölüm.

“CAZİP HALE GELİYOR”

Türkiye'nin politikası hep kazan kazan üzerine olmuştur. Bunun net örneklerini Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde görüyoruz. Bizim için olduğu kadar muhataplarımız için de kıymetli. Her halükarda yeni kapasiteler, yollar lazım. Bunların da en uygun olanları mutlaka daha cazip hale geliyor. Taşınan güzergâhlardan yük almaya gerek yok; artana talip olur da alırsanız o size yetecektir.

"BU İŞİ DÜNYADA BİZDEN DAHA HIZLI YAPACAK ÜLKE YOK"

Belki 4-5 yıldır tartışılan güzergah, ete kemiğe büründürülmesi 2-3 yıl hikayedir. Fav Limanı'nın yapılmaya başlanması süreci tetikleyen argümanlar oldu. En kıymetlisi Irak'ın Türkiye'ye ve bu projelere bakışı. Başbakan Sudani 'makinaları getirdiyseniz başlayalım' modunda. Hem Irak hem Türkiye'de karşılıklı ofisler açma kararı aldık. Bunun finansman noktasını nasıl yürüteceğimiz konusu. Uluslararası finansman kuruluşlarından kredi temini ile ilgili bir yapı konusunda prensipte anlaştık. Bu işi dünyada bizden daha hızlı yapacak ülke yok. Bu çok net. Bizi projeye dahil, müdahil olmamız, mutlaka bu işlerin Türk firmaları tarafından yapılması konusunda bir irade ortaya koyduk. Elbette Irak'ta da ortaklar bu işin içinde olacak.

"BÜTÜN ULAŞIM MODLARININ İMKAN VERDİĞİ COĞRAFYADAYIZ"

Bütün alternatifleri kullanmamız lazım. Hava, deniz, kara, demir yolu. Hatta boru hatları. Tam da onu yapıyoruz, çeşitlendiriyoruz. Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan hattı Zengezur koridoruyla. Filyos Limanı, İskenderun'u Hassa'ya bağlayacağız. Bütün ulaşım modlarının imkan verdiği coğrafyadayız. Gürcistan üzerinden gelen hat var. Bir tane de Zengezur Koridoru dediğimiz Kars, Iğdır, Nahçıvan ve Azerbaycan, Hazar Geçişi'ne giden koridor. Ermenistan sınırına kadar olan bölüm Türk firmaları tarafından devam ediyor. Nahçıvan tarafını Azerbaycan tarafı yapacak. Burada 43 kilometrelik Zengezur koridoru var. Ermenistan topraklarıdır. Türkiye haritasında hangi koridorlar bizden geçerse ne fayda elde edeceğimizi konuşuyoruz, aynı şey Ermenistan için geçerli.

"IRAK ARTIK GÜVENLİ ÜLKE OLMAK İSTİYOR"

Irak artık 'ben buradayım' deme noktasına doğru gidiyor. Elbette hemen karşılık bulacak bir şey değil ama son zamanlarda ciddi istikrara gidiyor. Terörü bitirme noktasında Türkiye ile yapılan işbirlikleri mesela. Bu yaklaşımlar çok çok kıymetli. Artık güvenli ülke olmak istiyorlar. Kendi kaynaklarıyla kendi ülkelerini, insanını geliştirmek istiyorlar. Bu projeler de bu süreçlere katkı sağlayacaktır. Irak Başbakanı'nın oradaki dengeler gereği durduğu yer var ama çok net inisiyatif kullandığını, irade ortaya koyduğunu görüyoruz. İran'ın bu güzergâha katılması da önemli. İranlı meslektaşıma da bunu söylemiştim. Kimseyi dışarıda bırakarak değil de süreci içine katarak. Amerika veya İran'ın fiili olarak engellemesini hissetmiyorum ben.

5 G SİNYALİ

4,5 G ara versiyondur. O her geçen gün gelişiyor. Aslında 5'e doğru evriliyoruz. Biz yerli ve milli Ulak Baz İstasyonumuzu yaptık. Dünyadaki rekabet şartlarından dolayı çok istediğimiz maliyetlere indiremedik. Çok ciddi bir kazanımdır. Gerek 4,5 G olsun gerek geçtiğimizde 5 G olsun, yurt dışında ithal edeceğimiz cihazı kullanacağız. Biz uygun zamanda uygun fiyatla 5 G'ye geçelim istiyoruz. 4,5 G teknolojisini bir anda çöp etmeyelim. İnşallah 2026 yılında 5 G'ye geçmeyi hedefliyoruz.

"6/A UYDUMUZU BİTİRDİK"

Haberleşme uydusu olarak yurt dışında üretimler yaparak uzaya fırlattık. İhtiyaçlarımız gelişiyor. Yeni kapsama alanları noktasında 6/A uydumuzu bitirdik. Paketlemesi aşamasındayız. Amerika'ya doğru yola çıkaracağız. Temmuz ayı başında inşallah uzaydaki yerine göndermiş olacağız. İnşallah yerli ve milli uydumuzu göndermiş olacağız.”