Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs ve Çalışma Meclisi açıklaması

28 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:27

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs gününü dayanışma içerisinde icra edeceklerini ve hafta boyu programlara bu emek gününü kutlayacaklarını duyurdu. Çalışma Meclisi toplantısı hakkında da konuşan Işıkhan, çalışma hayatının sorunlarına çözüm üretmeye çalışacaklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan şunları belirtti:

"1 Mayıs gibi önemli bir günde, tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya ve işçi haklarının korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca düzenleyeceğimiz programlarla; büyük ve güçlü Türkiye’nin çalışan, üreten, alın teri döken işçisiyle, emekçisiyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla birlikte emek dünyamızın bu özel gününü icra edeceğimiz bir gün olacak inşallah."

ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANIYOR

Bakan Işıkhan, 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle toplanacak Çalışma Meclisi'nin hedefine değindi.

"Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Çözüm odaklı platformlar; kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Bakan Işıkhan'ın gündeminde son iş gücü istatistikleri de vardı.

"İş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranı 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz."

Işıkhan, yıl başından itibaren 336 bin vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladıklarını söyledi. İş pozitif uygulamasıyla işe yerleştirilen kadın sayısının 100 bine ulaştığını belirtti.