Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinde acı bilançoyu açıkladı

16 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

2019’da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin.

Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016’da Türkiye’de 21 milyon araç, 2019’da 23 milyon 2024’te 29 milyon araç vardı. 2016’ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış.

Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016’da 152, 2019’da 86, 2024’te maalesef 75 canımızı kaybettik.

Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016’da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019’da 11 bin 265, 2024’te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz.

Emniyet kemerimizi sadece araçlarda değil toplu taşıma araçlarında da takma alışkanlığını geliştirelim. Çünkü en yüksek can kaybı ve yaralanmalar kemer takmamaktan kaynaklanıyor.

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