19 Nisan 2024 08:03 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:10
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında 32 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında;
- Kasten Adam Öldürme,
- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,
- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
- Mala Zarar Verme,
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
- Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti,
- Tehdit, Hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: TGRT Haber