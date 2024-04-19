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19 Nisan 2024 08:03 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 08:10

Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında 32 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında;

  • Kasten Adam Öldürme, 
  • Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, 
  • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
  • Mala Zarar Verme,
  • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
  • Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti,
  • Tehdit, Hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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