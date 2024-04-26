Bakan Tunç duyurdu: Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

26 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:05

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti!

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti!

İstanbul Sarıyer'de bir öğretmenin uyardığı öğrencisinin velisi tarafından uğradığı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmene yumruk atan velinin yakalandığını duyurdu.

"GEREĞİ YAPILDI"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.

Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir ortaokulda öğretmeni darbeden velinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere yönelik şiddet eyleminin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tunç, "Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.