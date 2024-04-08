Bakan Yumaklı açıkladı: Uygunsuz bin 22 ürüne 45 milyon lira ceza!

08 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:19

Ünlü şef Ramazan Bingöl bu kez eline yüzüne bulaştırdı! Halka tatlı yapayım derken ortaya bu görüntüler çıktı

Ünlü şef Ramazan Bingöl bu kez eline yüzüne bulaştırdı! Halka tatlı yapayım derken ortaya bu görüntüler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı ramazan ayı boyunca yaptığı denetimler sonucu ortaya çıkan korkunç tabloyu açıkladı. 104 bine yakın denetimde bin 22 üründe uygunsuzluk tespit edildi.

2023'TE 1 MİLYON 300 BİN KONTROL

Denetimlere ilişkin açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Yumaklı, "Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık" dedi.

RAMAZAN KOLİLERİ İNCELENDİ

Bakan Yumaklı, ramazanda özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli resmi kontroller yürüttüklerini belirterek "Ramazan paketi/kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık" dedi.

13 İŞLETME İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bu kapsamda, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 104 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, "Söz konusu denetimler sonucunda 1022 adet işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluktan dolayı verildi.”

Yumaklı, tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikâyetini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini sözlerine ekledi.