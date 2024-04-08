Bakanlıktan 23 aracın kiralanmasına yönelik iddialara cevap

08 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:07

31 Mart yerel seçimlerden 2 gün önce araç kiralamak için ihale düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 23 aracın kiralanması için 29.5 milyon liraya anlaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iddialara yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı basın yayın organlarında “Bakanlığımıza ait yapılan araç kiralama” işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verilmiştir.

YENİ SÖZLEŞME DETAYI

Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur.

Tamamen şeffaf ve usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçlar yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlarıyla değiştirilmiştir.

Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızla kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.