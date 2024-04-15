Balıklara özgürlük! Denizlerde av yasağı başladı

15 Nisan 2024 06:50 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:02

1 Eylül 2023'ten bu yana devam eden 2023-2024 balıkçılık av sezonu bugün itibariyle noktalandı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı döneminde, ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen balıkçılar için bazı şartlar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, Bakanlık'tan izin alınmak kaydıyla, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık serbest olacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise av yasağından muaf tutulacak.

SIKI DENETİM YAPILDI

Öte yandan Bakan Yumaklı, av dönemi boyunca yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için 7 gün 24 saat esasıyla denetimlerin yapıldığını belirtti.

Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre geçtiğimiz sene 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi. Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konuldu. Kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konulurken, bu gemilerin mülkiyeti de kamuya geçti.

Bakan Yumaklı, paylaştığı mesajda son olarak balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının önemine dikkati çekti. Önümüzdeki sezon için koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kuralların uygulamaya alınacağını sözlerine ekledi.