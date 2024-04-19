Balkonda bulduğu gergedan böceğine gözü gibi bakıyor

19 Nisan 2024 10:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:18

Dörtyol ilçesinde yaşayan Hüseyin Sert, evinin balkonunda ilginç bir böcek olduğunu fark etti. Böceği evine alan Sert, hemen internetten araştırmalara başladı. Hayvanın tüm bakımlarını yapan Sert, gergedan böceği olduğunu öğrendi.

"TÜM BAKIMLARINI YAPTIM"

Evinin balkonunda bulduğu böceği koruma altına alan depremzede Sert, “Evimize gelen bu böceğin, tek boynuzlu nesli tükenmekte olan gergedan böceği olduğunu öğrendik. Ne yer ne içer diye araştırdım. Normal olarak bizim besleyebileceğimiz bir canlı değil. Alt kısmında bulunan parazitlerini temizledik ve bakımlarını yaptık. Besleyebileceğimiz bir canlı olmadığından tekrar doğal yaşam alanı ormanlık bölgeye salacağız” ifadelerini kullandı.