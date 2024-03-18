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18 Mart 2024 21:15 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:18

Bandırma-Karacabey yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bandırma-Karacabey yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Bandırma-Karacabey yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Ekmekçi yönetimindeki 10 ABP 267 plakalı kamyonet, Bandırma-Karacabey karayolunun Bandırma istikametinde seyir halindeyken yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Kamyonet, tarlanın duvarına çarparak durabildi.

Bandırma-Karacabey yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var! - 1. Resim

Kazada kamyonet sürücüsü Hayrettin Ekmekçi yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Yıldız Ekmekçi (61) ise ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Yıldız Ekmekçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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