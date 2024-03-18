Bandırma-Karacabey yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var!

18 Mart 2024 21:15 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:18

Bandırma-Karacabey yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Ekmekçi yönetimindeki 10 ABP 267 plakalı kamyonet, Bandırma-Karacabey karayolunun Bandırma istikametinde seyir halindeyken yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Kamyonet, tarlanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hayrettin Ekmekçi yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Yıldız Ekmekçi (61) ise ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Yıldız Ekmekçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.