17 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:51
Batman'dan acı haber! Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Batman'dan acı haber geldi. Batman'ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti.
Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı