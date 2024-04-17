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17 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:51

Batman'dan acı haber! Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman'dan acı haber geldi. Batman'ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman&#039;dan acı haber! Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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