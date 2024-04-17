Batman'dan acı haber! Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

17 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:51

Hakan Fidan korkulan gerçeği söyledi: Bölgede savaş riski var

Hakan Fidan korkulan gerçeği söyledi: Bölgede savaş riski var

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.