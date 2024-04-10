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10 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:36

Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki durağa çarpıp dereye uçtu. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay’da bayram sabahı korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin dereye düşmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DURAĞA ÇARPIP DEREYE UÇTU

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.

Bayram günü feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bayram günü feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ARAÇTAKİLER YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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