Bayram sabahı feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

10 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:36

Hatay’da bayram sabahı korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin dereye düşmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DURAĞA ÇARPIP DEREYE UÇTU

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ARAÇTAKİLER YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.