Bayrampaşa'da panik anları! Kıl payı kurtuldular...

25 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:22

Beşiktaş'ta yine faciadan dönüldü! Aynı eve 3. kez araç daldı

Beşiktaş'ta yine faciadan dönüldü! Aynı eve 3. kez araç daldı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Saat 12.40’ta meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Erhan Yılmaz idaresindeki kimyasal madde yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşağı doğru geri geri gelmeye başladı. Kamyonet, büfenin önünde bulunan elektrik direğine çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kamyonet elektrik direğine çarptı, direk park halindeki aracın üzerine devrildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

BÜFE ÇALIŞANI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Büfe çalışanı Ahmet Çepni, “Kamyon ışıklardaydı, ışıklar yandı. Rampayı çıkınca orada durdu. Bir baktık kamyon aşağı doğru gelmeye başladı. Neredeyse dükkana girecekti, dükkanı geçip elektrik direğine vurdu. Elektrik direği de devrildi bir başka arabaya vurdu.

Herkes buraya toplanmaya başladı. Kıl payı kaldı bizim dükkana girecekti. Aracın içinde şoförden başka kimse yoktu. O esnada dışarıda kimse yoktu” dedi.