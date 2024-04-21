Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı: Çok borcumuz var!

21 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:23

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP'li Münir Mustafa Özacar'dan devralan AK Partili Ali Kamil Soyuak, kendisine tahsis edilen belediyeye ait lüks makam aracını satışa çıkardı.

Soyuak, 3 milyon 300 bin TL fiyat belirlediği araç için internetten verdiği ilanın açıklama kısmında bir önceki yönetime siyasi gönderme olarak algılanan ifadelere yer verdi.

HASTASINA DOKTORDAN TEMİZ MAKAM ARACI

Soyuak'ın, ikinci el araç satış sitelerinden birine verdiği "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlıklı ilanda şu açıklamalar yer aldı.

Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.

25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.

Araç başında pazarlık yapılır.

Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.

İLANI YAYINDAN KALKTI

Ancak Soyuak, söz konusu ilanı bir süre sonra yayından kaldırdı. Buna karşın ilan sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. AK Parti'li Ali Kamil Soyuak, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 7 bin 915 oy ile CHP'li Münir Mustafa Özacar'ı gerida bırakarak Gelibolu belediye başkanlığına seçilmmşti. .

İyi Partili Koray Akkuş'un oyu, 3 bin 593'ten 3 bin 592'ye düştü.

Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.