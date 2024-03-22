22 Mart 2024 00:05 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:06
Belediye otobüsünün çarptığı Ankara’nın ünlü sanatçısı öldü!
Ankara’da ünlü yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmekte olan tanınmış yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu öldü.
Ankara'nın tanınmış yerel sanatçılarından olan Metin Çelik’e Kızılay’da araç trafiğinin yoğun olduğu bir saatte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir belediye otobüsü çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Çelik'in naaşı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı