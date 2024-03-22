Belediye otobüsünün çarptığı Ankara’nın ünlü sanatçısı öldü!

22 Mart 2024 00:05 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:06

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! 53 yıl sonra ilk fotoğraf geldi

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! 53 yıl sonra ilk fotoğraf geldi

Ankara'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmekte olan tanınmış yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu öldü.

Ankara'nın tanınmış yerel sanatçılarından olan Metin Çelik’e Kızılay’da araç trafiğinin yoğun olduğu bir saatte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir belediye otobüsü çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Çelik'in naaşı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.