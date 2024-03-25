25 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:15
Belediyenin çöp kamyonu kanaldan aşağı uçtu! Şoför hayatını kaybetti
Milas'ta Süleyman Gökçe'nin şoförlüğünü yaptığı belediyenin çöp kamyonu 10 metre yükseklikteki kanaldan yola düştü. Feci kazada şoför yaşamını yitirdi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum karayolunda Bodrum istikametine giden Süleyman Gökçe idaresindeki 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, yol kenarındaki kanala girip, 10 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Süleyman Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı