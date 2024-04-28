Beşiktaş'ta feci kaza: Çok sayıda ekip olay yerinde

28 Nisan 2024 12:47 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:00

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

LÜKS ARAÇLA KAZA YAPTI: MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.