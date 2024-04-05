Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı

05 Nisan 2024 17:34 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:07

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu yangın faciasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu da ortaya çıktı. Hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda, 18 Nisan 2023’de kulübün bir şirket ile sözleşme yaptığının tespit edildiği, yapılan risk planlaması ve çalışanların eğitiminin ‘Clup’ çalışması baz olarak yapıldığını belirlendiği, yapılan tadilatlara uygun olmadığının, geçici işçilere eğitim verilmediğinin ve risk planlamasının olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ

Hazırlanan bilirkişi raporunda, olay anında gece kulübünde 4 taşeron firmanın çalışma yaptığı, kulübün tüm kısımlarında aynı anda çalışma yapıldığı için bu çok fazla çalışanın içeride olduğu, yangın sırasında 30’dan fazla çalışan olduğu, elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma sırasında yere ve etrafa dağılarak dökülen kıvılcımların yerde ve yerin sahne altı aralarından kapalı yere düşen kıvılcımların burada bulunan yanıcıları tutuşturma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmanın başlamış olabileceği belirtildi. Çalışmanın devam etmesi ve etrafa dağılan kaynak ışığı nedeniyle yanmanın geç fark edildiği de aktarıldı.

ÇALIŞANLAR YANGINI ÖNEMSEMEMİŞ!

Yangına ilk olarak orada bulunan çalışanlar tarafından müdahale edildiğinin ancak başarı sağlanamadığının belirtildiği bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yangın daha yeni başlamıştır, nasılsa daha küçüktür düşüncesi ile çalışanların önemsemediği, bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevler ile kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadı ile salon iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçış yapmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek vefat ettikleri tahmin edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti.