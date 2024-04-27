Beykoz'da musluk suyunda ağır koku tedirginliği!

27 Nisan 2024 13:16 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:18

Tokatköy'de şebeke suyunun koktuğu gerekçesiyle kaygılanan vatandaşlar İSKİ'den içlerini rahatlatan bir açıklama bekliyor.

Beykoz Tokatköy'de yaklaşık iki gündür çeşmelerden akan sularda lağım kokusuna benzer bir kokunun geldiği iddia edildi. Benzer şikayetlerin duyulması halk arasında büyük paniğe neden oldu. Birçok vatandaş kullandıkları İSKİ’ye ait şebeke suyundan lağım kokusuna benzer ağır bir kokunun geldiğini ileri sürerek, hiçbir şekilde haber verilmediğini ve ihtiyaçlarını marketten aldıkları sularla karşıladıklarını söyledi.

İNSANLAR TEDİRGİN

Esnaf Kenan Kalay, "Bu durumdan herkes şikayetçi. İnsanların elinde olmayan bir şey. Bunu anonsla insanlara bildirmeleri lazımdı. İnsanlar birbirlerini uyardı. Birkaç gün bu suların böyle olduğunu söylemeleri lazımdı. İnsanlar 'bu suyu kullanalım mı' diye tedirgin. Kimse bilgi vermedi. Bu insanlar bilgiyi nereden alsın. Biz neye göre, kime göre hareket edeceğiz?" dedi.