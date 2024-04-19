Beypazarı'ndan 'maden suyunda yüksek miktarda bor' iddiasına ilişkin yeni açıklama

19 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:41

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'de üretilen Beypazarı maden sularının satışını içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğu gerekçesiyle yasakladı.

Kamuoyunda gündeme oturan iddiaları yalanlayan Beypazarı firması, tartışmalara yol açan konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama daha yaptı. İsviçre kaynaklı analizleri talep ettiklerini ve bu analizlerin sonucunun kendilerine ulaştığını belirten firmanın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"YAŞANANLAR MEVZUATTAN KAYNAKLI"

"Maden suyumuzun değerleri Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygundur. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de yaşanan bu durum Avrupa Birliği ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır.

"MADEN SUYUMUZ DÜZENLİ ŞEKİLDE DENETLENİYOR"

Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli bir şekilde denetlenip, analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir."