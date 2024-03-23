Bingöl’de 3 gün arayla aynı köyden ikinci şehit!

23 Mart 2024 22:18 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:19

İstanbul’da kazada şehit olan Bingöllü polis Furkan Bor, son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, 3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurladıklarını belirtti.

VİRAJI ALAMADI

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Furkan Bor, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kaza sebebiyle Furkan Bor ve yanında olan meslektaşı Faruk K. ise yaralandı. Kazanın olduğunu gören diğer polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Furkan Bor ve Faruk K.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Polis Memuru Furkan Bor, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit polis memuru Furkan Bor için memleketi Bingöl’de cenaze töreni düzenledi. Havalimanından alınan şehidin naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne getirildi.

3 GÜN ARAYLA AYNI KÖYDEN İKİNCİ ŞEHİT

Yapılan duanın ardından konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurlayacağız. Gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadığınız için, Bingöl’e yakışır bir şekilde şehidimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Bingöl hakikaten bu ülkedeki birliğin, beraberliğin simgesi olmuş bir ilimiz. Bugün değişik statüdeki 384’üncü şehidimizi defnedeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Bingöl bu ülkenin birliği, bütünlüğü için yakışanı yapıyor bugüne kadar. Bundan sonra da yapmaya devam edecek” dedi.

Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Bor, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru, merkeze bağlı Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezrası aile kabristanında toprağa verildi.

3 günce Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi de aynı köyde defnedilmişti.

Düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, şehidin ailesi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.