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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 00:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 00:16

Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı. Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu belirtildi. Durumu ağır olanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. 

Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi. Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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