Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı. Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.
3 ÖLÜ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu belirtildi. Durumu ağır olanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi. Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.