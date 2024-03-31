Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

31 Mart 2024 00:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 00:16

Pakistan'ın kuzeybatısında yağmur felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın kuzeybatısında yağmur felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bingöl’de otomobil ile pikap çarpıştı. Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu belirtildi. Durumu ağır olanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi. Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.