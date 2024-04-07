07 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:26
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alınan bilgilere göre, kaza Bingöl'ün Genç ilçesi Keklikdere köyünde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı