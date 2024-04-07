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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:26

Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza Bingöl'ün Genç ilçesi Keklikdere köyünde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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