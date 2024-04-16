Bir sabah uyandıklarında boşanmışlardı! Memur, çiftin haberi olmadan evliliği bitirdi!

16 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:44

İngiltere’de kendilerini uzun yıllardır evli bilen bir çift bilgisayar sisteminde bir tuş hatası yüzünden yanlışlıkla boşanmış oldu. Bir sabah uyandıklarında artık evli olmadıklarını öğrenen çift şoku yaşadı.

2023 yılında yaşanan olayda The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere’nin tanınmış hukuk firmalarından biri kendilerine başvuran çift yerine 21 yıldır evli olan çifti yanlış tuşa basarak boşadı. Buna itiraz ederek “boşanma kararının bozulması” başvurusunda bulunan çiftin talebi mahkeme tarafından üst yönetim tarafından reddedildi.

Bay ve Bayan Williams olarak kayıtlara geçen çift, aslında mali konularda anlaşmaya varmak için hukuk bürosuna başvurmuş bir çiftti.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, üst mahkemenin 'Bay ve Bayan Williams' olarak atıfta bulunduğu çift, geçen yıl 'yanlışlıkla' boşandıklarında 21 yıldır evliydi. Başkent Londra'daki Vardags hukuk firmasında çalışan avukatlar, hukuki meseleler için kullanılan çevrimiçi bir portalda, boşanmadan önce mali konularda anlaşmaya varmaya çalışan bu çift için 'nihai karara' varılması için 'yanlışlıkla' başvuruda bulundu. Hukuk bürosu yaptığı hatayı ancak iki gün sonra fark edebildi. İtiraz davasında hakim online sistemde bu işlemi için birden fazla ekrandan geçmesi gerektiğini hatırlatarak işlemi ‘bilinçli bir hata’ olarak tanımlayıp boşanma iptalini onaylamadı.

Sir McFarlane, "Birçok benzer çevrimiçi işlem gibi, yalnızca önceki bir dizi onay işleminden geçtikten sonra bu işlemi yapabilir" dedi. Hukuk bürosunun sahibi Ayesha Vardag, hakimin kararını eleştirerek bu sistemle bilgisayara ‘boşama’ yetkisi verdiğine dikkat çekti.