Bir şehir teyakkuzda! 40 bin noktada kimyasal mücadele başlatıldı

16 Nisan 2024 14:17 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:34

Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık tehdit altında. Birçok tarım ürününe zarar veren ve insan sağlığını da olumsuz etkileyen kahverengi kokarca çiftçilerin korkulu rüyası oldu.

Yumurtalama döneminde 200'e kadar çoğalabilen kokarcalarla mücadele etmek için 40 bin noktada ilaçlama başlatıldı. Havaların ısınması ile kışlaklardan çıkarak fındık bahçelerine ulaşan kokarca, üreticileri de tedirgin ediyor.

Mücadele çalışmaları kapsamında Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çamaş ilçesi Hisarbey Mahallesi’nde mahalle muhtarları ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Eğitimde, ilaçlamanın nasıl yapılacağı, mücadele çeşitleri gibi konular anlatılarak, uygulamalı eğitim verildi.

"150-200 YUMURTA BIRAKIYORLAR'

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının 2023 yılından itibaren yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kahverengi kokarcaların bulunduğu yerlerden çıkarak, yakın çevredeki fındık bahçelerine geçtiğini kaydeden Yılmaz, “Burada beslenecekler ve sonrasında yumurta bırakacaklar. Yumurta bırakmadan önce yapacağımız kimyasal mücadele çok önemli. Çünkü bir tane kokarca 150-200 tane yumurta bırakıyor, bu da yaklaşık 200 yeni canlı demek. Bu dönemde yapacağımız mücadele ile kahverengi kokarcalar yumurta bırakmadan imha olacak, daha geniş alanlara dağılmadan mücadele edilecek” diye konuştu.