Çorlu'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

25 Mart 2024 07:58 - Güncelleme : 25 Mart 2024 08:10

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun ayrıntıları;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürme, Silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, Hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: