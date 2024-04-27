Bir süredir haber alınamıyordu! Kapı açılınca acı gerçek ortaya çıktı

27 Nisan 2024 02:48 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 03:04

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, bir binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları kadının evine geldiler.

KAPI AÇILINCA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kapı açılmayınca yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kapıyı açınca kadının cansız bedeni ile karşılaştılar. Olayı duyan kadının yakınları binanın önünde toplanırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.