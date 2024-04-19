Bitlis'te kırsalda silah ve mühimmat ele geçirildi

19 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:00

Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı

Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Hedefimizde Gara ve Kandil var

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Hedefimizde Gara ve Kandil var

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröre karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.

YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.