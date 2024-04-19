19 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:00
Bitlis'te kırsalda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütlerine operasyon sonucunda kırsalda toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröre karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.
YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı