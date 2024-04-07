Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Bodrum'da ana isale hattı patladı tonlarca su karayoluna aktı
07 Nisan 2024 23:20 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:20

Bodrum'da ana isale hattı patladı tonlarca su karayoluna aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su karayoluna aktı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bodrum'da ana isale hattı patladı tonlarca su karayoluna aktı - 1. Resim

Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Bodrum'da ana isale hattı patladı tonlarca su karayoluna aktı - 2. Resim

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da at ve eşek eti skandalı: Firma ve lokantalara ceza yağdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...