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08 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:08

Bodrum'da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bodrum&#039;da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştu

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözde turizm kenti Bodrum'a gitmeye başladı.

Kent merkezi başta olmak üzere Konacık, Ortakent, Gümbet ve Turgutreis istikametinde trafikte zaman zaman yığılmalar meydana geliyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı ve Hastane Kavşağı'nda ise uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Tıkanmaların yaşanabileceği noktalarda ise polis ve jandarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Kara yolundaki araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülere yansıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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