25 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:45
Boğaz trafiğe kapatıldı! Çanakkale'de yük gemisinde yangın çıktı
Son dakika haberi... Çanakkale'de kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın sebebiyle boğaz deniz trafiğine kapatıldı. Olayda yaralı olduğu öğrenildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI!
Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.
14 PERSONELİ VARDI
Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi. Yangın uğraşlar sonucu söndürüldü.
TRAFİK AÇILDI
Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr