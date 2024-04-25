Boğaz trafiğe kapatıldı! Çanakkale'de yük gemisinde yangın çıktı

TRAFİĞE KAPATILDI! Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi. 14 PERSONELİ VARDI Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi. Yangın uğraşlar sonucu söndürüldü. TRAFİK AÇILDI Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı. İlgili Haberler Taliban’dan 3 ülkeye DEAŞ suçlaması! Dron operatörünün tekme attığı çocuğa psikososyal destek!

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.