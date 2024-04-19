Bolu’da damat dehşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

19 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 04:18

Bolu'da gece saatlerinde damat dehşeti meydana geldi. Saat 00.30’da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Z., evde eşiyle tartıştı. Evde bulunan bıçakla Serkan Z. (36), eşi Meltem Z. (35) ve kayınpederi Turgut D.’yi (65) bıçakladı.

Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut D.olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Z. ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.