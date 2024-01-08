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    • 08 Ocak 2024 00:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 01:02

    Bolu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bolu’da bir otomobil, U dönüşü yapmak isteyen bir başka otomobil ile çapıştı. Feci kazada kazada 6 kişi yaralandı.

    Bolu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
    Kaza, Bolu

    Bolu'da D-100 kara yolunda Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; Ankara istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki otomobil ile karşı şeritten gelerek U dönüşü yapmak isteyen Uğur A. idaresindeki otomobil çapıştı.

    İki otomobil de hurdaya döndüğü feci kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslara bindirildi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Araç içerisinde sıkışan bir yaralı ise itfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Haberler>Gündem>Bolu’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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    KazaBolu
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