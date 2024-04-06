'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı

06 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:25

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde vatandaşları tedirgin eden ilginç bir olay yaşandı. Saat 13.15 sıralarında Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli "bomba var" diye bağırınca panik oluştu.

VATANDAŞLARIN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Bayram alışverişi için pazarda bulunanlar, şahsın bağırmasıyla oradan kaçmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Can havliyle kendilerini pazardan atlaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı.