06 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:25
'Bomba var' diye bağırdı, vatandaşın kaçışı kameraya yansıdı
Bakırköy'de sosyete pazarında yakalanan hırsız, "bomba var" diye bağırınca vatandaşlar panik oldu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde vatandaşları tedirgin eden ilginç bir olay yaşandı. Saat 13.15 sıralarında Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli "bomba var" diye bağırınca panik oluştu.
VATANDAŞLARIN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI
Bayram alışverişi için pazarda bulunanlar, şahsın bağırmasıyla oradan kaçmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Can havliyle kendilerini pazardan atlaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı