17 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:30
Boyu 25 santimi buluyor! Dev etçil çekirge Türkiye'de görüntülendi
Boyu 25 santimi bulan dev etçil çekirge Elazığ'da görüntülendi. Şekliyle korkutan dev çekirgenin, tarım arazilerine dadandığı öğrenildi..
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ’ın Safran Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinin penceresinde dev etçil çekirgeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İlk defa bu boyutta bir çekirge gören vatandaş, hemen telefona sarıldı.
İnternetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Etçil çekirge bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı