Boyu 25 santimi buluyor! Dev etçil çekirge Türkiye'de görüntülendi

17 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:30

Çekirge istilasının sebebi belli oldu! Uzmanı uyardı: Daha büyük tehlike kapıda...

Çekirge istilasının sebebi belli oldu! Uzmanı uyardı: Daha büyük tehlike kapıda...

Elazığ’ın Safran Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinin penceresinde dev etçil çekirgeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İlk defa bu boyutta bir çekirge gören vatandaş, hemen telefona sarıldı.

İnternetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Etçil çekirge bir süre sonra gözden kayboldu.