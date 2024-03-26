Broşür dağıtırken saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'geçmiş olsun' telefonu

26 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:19

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 72 yaşındaki Ramazan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi’nin seçim broşürünü dağıttığı sırada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan Şahin'i darp etti.

"GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Başından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taburcu olan ve evinde tedavisi devam eden Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Telefon görüşmesinde “Sağlık noktasında senin için yapabileceğimiz bir şey var mı” diye soran Erdoğan, “Rabbim şifalar versin. Ben doktorumu sana bir göndereyim de, bir de onlar seni gözden geçirsinler” ifadelerini kullandı. Ramazan Şahin ise kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.