Bu acıya yürek dayanmaz! "Annem' feryadı yürekleri dağladı

15 Nisan 2024 10:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:11

Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi mevkisinde feci bir kaza yaşandı.

Bayram ziyareti sonrası; Murat D. (29), eşi Büşra D. (27), baldızı B.A. (21), kayınvalidesi Ayşe Ateş (57) ve 3 yaşındaki bebeği D.D. ile Kocaeli’ne dönmek için yola koyuldu.

LASTİĞİ PATLADI, ŞARAMPOLE UÇTU

otoyolda seyreden aracın bir anda lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, 250 metre sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D.(29) ile eşi Büşra D.(27) ve baldızı B.A.(21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FERTADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ambulansla bildirilen kadının “annem” diyerek feryadı yürekleri dağladı. Kadının eşi ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.